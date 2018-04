Novoli, ultimo atto: sindaco messo in minoranza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo di Novoli guidato da Gianmaria Greco, o quel che resta di esso, si arrende alla forza dei numeri. A dettare i modi e tempi amministrativi infatti, sancendo di fatto una rottura definitiva nel consiglio comunale pre-bilancio svoltosi in seconda convocazione nella notte di “passione” del Venerdì santo, è stata quella che lo stesso sindaco ha definito la «nuova maggioranza». Si tratta di un gruppo di 7 consiglieri, formato dall’opposizione storica di Federico Sozzo per “Cambia Novoli”, Marco De Luca del Pd, e Gianfranco Fiore e Francesca Ingrosso di “Novoli in testa”, ai quali si sono aggiunti i voti degli ex assessori Pasquale Palomba, Antonio Sozzo e Sabrina Murra, staccatisi nei mesi scorsi dalla maggioranza di “Novoli Protagonista” costituendo il gruppo “Per Novoli”. In apertura di lavori, ben due colpi di scena. Il primo che ha decretato nuovo presidente della pubblica assise Daniela De Pascalis rispetto alle indicazioni del sindaco che aveva puntato sulla consigliere Katia Cosma. Poi a seguire la dichiarazione a sorpresa dell’assessore alla Cultura Chiara Madaro, che senza mezzi termini afferma prima «il fallimento del progetto di “Novoli Protagonista”» ed annuncia poi la sua «ultima partecipazione in consiglio comunale», cosa questa che sa tanto di ennesime imminenti dimissioni.Di fronte ad un’aula gremita nonostante i riti della Pasqua, un lunghissimo e serrato dibattito politico; aspro, a volte anche teso, caratterizzato da continui scambi di accuse tra consiglieri fino a qualche mese addietro colleghi di maggioranza. Un’assise conclusasi alle 4 del mattino, ed al termine della quale è emersa tutta l’empasse del governo locale e le difficoltà che lo stesso potrebbe avere a far quadrare il bilancio comunale, considerando soprattutto la variazione delle tariffe Tari, emendate da Federico Sozzo e colleghi e poi approvato dalla “nuova maggioranza”. Insomma a tutti gli effetti, una sfiducia sul campo, che potrebbe portare nelle prossime ore anche a decisioni clamorose, paventate nel pomeriggio di ieri dallo stesso sindaco Gianmaria Greco sui social. «L’irragionevolezza che ha prevalso nella seduta del consiglio di venerdì notte, e che avrà pesanti conseguenze sulla comunità novolese – scrive Greco - mi induce, in occasione di questa Santa Pasqua, ad una serie di profonde ed inevitabili riflessioni sul futuro dell’amministrazione».Al sindaco fa seguito una pesante nota del capogruppo ed attuale assessore di “Novoli Protagonista” Giovanni De Luca. «Con la mancata approvazione del piano economico finanziario, già approvato da tutti i comuni in assemblea dell’Aro Lecce1, e la bocciatura delle tariffe Tari, si concretizzerà a strettissimo giro un grave danno patrimoniale all’Ente, del quale i consiglieri di opposizione risponderanno nelle sedi tecniche – attacca De Luca -. Con la bocciatura di questi due provvedimenti, si fanno diversi passi indietro nella gestione del servizio dei rifiuti e nella tutela della salubrità degli spazi cittadini. Questo costringerà il comune di Novoli a ridurre drasticamente i servizi di gestione dei rifiuti, eliminando addirittura alcuni di essi. Ma vi è di più – rincara - la mancata copertura finanziaria potrebbe comportare anche l’incapacità dell’Ente di pagare le somme dovute per i contratti sottoscritti, con la naturale conseguenza che i legittimi titolari potrebbero attivare le vie legali per recuperare quelle somme, costi che alla fine graverebbero sul bilancio dell’Ente e quindi sulle tasche dei novolesi». Poi il grave atto d’accusa finale di De Luca. «È evidente il voto reazionario dei consiglieri della opposizione storica (Fiore, De Luca, Ingrosso e Federico Sozzo), ininfluente in passato e costantemente privo di proposte alternative, unito al ribaltone degli ex assessori Palomba, Murra ed Antonio Sozzo, autori di un’azione scellerata che di fatto ha tradito il mandato elettorale. È bene che si sappia quindi – conclude - che i danni causati all’ente comporteranno a breve tempo, un grave e drammatico aumento della percentuale della tariffa».