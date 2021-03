Rsa, altri 15 casi a Novoli. La struttura è collegata alla "Giada"

Purtroppo si allarga il focolaio collegato alla struttura sociosanitaria di mantenimento “Residenza Giada” di Trepuzzi. Questa volta i nuovi contagi, ben 15 si sono sviluppati all’interno di una residenza per anziani di Novoli “Villa dell’Armonia” gestita dalla stessa proprietà di “Residenza Giada”. Dopo un ulteriore giro di tamponi disposti dall’Asl il numero dei positivi, tutti asintomatici tra anziani ospiti ed operatori della Rsa novolese è come detto 15 che si sommano ai 43 sempre asintomatici della casa di riposo trepuzzina.

DETERMINANTI I VACCINI



“Ci sentiamo di dire – spiegano dalla direzione della struttura – che la vaccinazione Pfizer è stata molto utile ed importante in quanto nessun nostro ospite o operatore all’interno delle due strutture non registrano sintomi preoccupanti”. Già nei giorni scorsi ed anche ieri l’Usca - unità speciali di continuità assistenziale, un team di medici che monitorano l’andamento dei contagi laddove si presentano particolari situazioni o ci sono rischi di focolai seri - ha ispezionato le strutture residenziali, che nel pieno rispetto delle normative vigenti, sono state suddivise in due zone: “zona Covid” e zona “no Covid” con appositi piani di sicurezza e percorsi. La stessa direzione della struttura ha elogiato il lavoro condotto dall’Asl nei vari dipartimenti di prevenzione per il continuo supporto.



Da evidenziare infine che le famiglie dei degenti della Rsa novolese, sono state prontamente aggiornate sulle condizioni fisiche degli ospiti con telefonate e messaggi video. Fondamentale si è quindi rilevata la campagna di vaccinazione di tutti gli ospiti e degli operatori, che ha di fatto scongiurato situazioni serie e complicate.