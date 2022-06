Novoli, piazza blindata per l'ultimo saluto a Donatella. I funerali alle 17 con il vescovo

Commozione e rabbia in Piazza Aldo Moro, a Novoli, chiusa al traffico con un'ordinanza del sindaco, per i funerali di Donatella Miccoli, la giovane mamma uccisa dal marito domenica scorsa all'alba. Alle 10 di questa mattina la salma della 39enne è stata trasferita dalla "casa del commiato coelis" dell'agenzia Murra, sita in via Carmelo Arcuti, nella Chiesa matrice intitolata a Sant'Andrea apostolo dove a partire dalle 17 l'arcivescovo di Lecce Michele Seccia ed il clero novolese celebreranno il rito funebre al quale parteciperà l'intera comunità e tanti conoscenti della giovane madre che domenica all'alba è stata pugnalata mortalmente dal marito Matteo Verdesca, poi suicidatosi intorno a mezzogiorno nelle campagne del circondario di Novoli.

I funerali dell'uomo, come è stato deciso, si terranno in separata sede, a Veglie. La cerimonia inizierà alle 17.30 nella cripta intitolata alla Madonna di Lourdes. Don Luigi Lezzi, parroco delle chiese di sant’Antonio Abate e Maria santissima del Pane, ha chiesto nelle scorse ore rispetto per il lutto e le famiglie coinvolte, con particolare riferimento alla famiglia di Matteo.