Addio Gianfranco Fiore, medico ed ex assessore. Era da poco in pensione

Si è spento a Novoli Gianfranco Fiore, 70 anni, medico di base massimalista, specializzato in urologia, da pochi mesi in pensione, già consigliere comunale ed assessore del comune del Nord Salento, cariche che ha ricoperto in diverse legislature.

L'impegno politico

Fiore, uomo e professionista molto apprezzato e conosciuto non solo a Novoli, è stato da sempre impegnato oltre che nella sua attività professionale che amava, anche in politica e nell'amministrazione del suo comune, era infatti un "Fittiano della prima ora", militando al fianco di Raffaele Fitto prima nella DC e poi in Forza Italia, partiti per i quali ha ricoperto per più anni, sia il ruolo di segretario cittadino sia quello di componente del direttivo provinciale leccese. Dal 1993, dopo l'impegno nella sezione politica, aveva scelto di candidarsi ed una volta eletto a suon di preferenze ha ricoperto la carica di assessore al bilancio, sanità e servizi sociali. Ruolo esercitato durante i due mandati che hanno visto sindaco Oscar Marzo Vetrugno. Subito dopo è arrivata la candidatura a sindaco con la lista "Novoli in testa". Per tre anni è stato seduto nuovamente in consiglio comunale con il ruolo di consigliere di opposizione e capogruppo di minoranza.

La carriera



Laureatosi in medicina presso l'università di Bologna il 24 luglio del 1980, si è successivamente specializzato ed è tornato nel suo paese natio per esercitare l'amata attività di medico sia presso il suo studio sia presso il "Poliambulatorio Aesculapius" di via Umberto primo a due passi da piazza Regina Margherita.

I funerali



Il dottor Gianfranco Fiore lascia la moglie Marinella Milli, ed i figli Corrado, cardiologo presso la città di Lecce e Clara. Il rito funebre si svolgerà domani, a partire dalle 17, presso la Chiesa Matrice intitolata a Sant'Andrea apostolo, presso la quale da questa mattina sarà possibile per tutti porgergli l'estremo saluto.