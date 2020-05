Si schianta contro un palo e fugge, al suo posto arriva un anziano

Prima lo schianto su un palo della luce, poi il mistero sullo scambio di conducente. Una scena movimentata nella notte, a Novoli. Dove alle 23 di ieri il conducente di una Mercedes nera è andato a sbattere su palo dell’illuminazione pubblica situato all’incrocio tra Via Pietro Longo e via Cadorna svegliando i residenti della zona. Dopo il botto alcune grida di concitazione, dovute con ogni probabilità, ai soccorsi.

A quanto pare di lì a poco tempo, il conducente avrebbe tentato di rifugiarsi in un’abitazione mentre sul posto giungevano i Carabinieri. E qui che la storia prende un’altra piega tra lo stupore diversi testimone oculari. Infatti mentre prima che i militari giungessero sul posto, era sopraggiunta una Citroen C3 condotta da un anziano. L’uomo ha provveduto con calma a parcheggiare a distanza il mezzo e quando sono giunti i militari, si è presentato e si è autodenunciato come il conducente alla guida della Mercedes. Dopo la consegna delle generalità ai carabinieri, uno dei testimoni ha fatto emergere lo scambio di persona dichiarando che l’autista del mezzo schiantatosi sul palo della pubblica illuminazione, a dispetto di quanto si tentava di far credere, era nascosto in una casa della zona. Dopo le dichiarazioni, i Carabinieri hanno iniziato le ricerche del giovane, protrattesi invano per diverso tempo.

Proprio a seguito del grave incidente, diversi novolesi già in nottato hanno denunciato sui social network la pericolosità di quella strada, peraltro già segnalata in passato alle pubbliche autorità locali. © RIPRODUZIONE RISERVATA