Novoli, a fuoco il boschetto del Comune. Il sindaco: «Atto incivile, daremo la caccia ai responsabili»

«Ancora fuoco a Novoli, ancora fiamme e distruzione. Dopo l'incendio di Via Raffaello Sanzio e di altre zone periferiche del paese, dove i roghi hanno rischiato di espandersi anche a residenze private, purtroppo è toccato al boschetto di via Trepuzzi, di proprietà del Comune. L'ennesimo atto incivile ed assurdo di piromani senza cuore né testa che cercheremo in tutti i modi di individuare e denunciare»: uno sfogo comprensibile, quello del sindaco novolese Marco De Luca, che ha già attivato la Polizia locale per risalire alla mano che ha appiccato il fuoco nel boschetto.

APPROFONDIMENTI I ROGHI Inferno di fuoco nel bosco: denunciato un "piromane” LECCE Il Salento degli incendi: fiamme a Torre Specchia sulla litoranea L'EMERGENZA Incendi: Puglia e Sud devastati. Coldiretti: «Danni per 15...

Le fiamme



Il rogo, di chiara matrice dolosa, è avvenuto nelle scorse ore e ha visto impegnati i vigili del Fuoco di Lecce insieme ai vigili del fuoco in congedo appartenenti alle unità di Protezione Civile di Trepuzzi e Surbo. Uomini e mezzi che sono riusciti a domare, dopo un estenuante lavoro, le fiamme divampate nel piccolo boschetto di pini di fronte all’ex Enaip. «Il mio paese, come del resto tutto il nostro Salento, non merita tutto questo.- ha aggiunto De Luca –. A chi compie queste azioni vorrei solo dire che, a pagarne il prezzo, saremo noi stessi e i nostri figli. Ringrazio – ha concluso – il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, la Protezione Civile di Trepuzzi e Surbo per essere intervenute, la stazione dei Carabinieri e il comando di Polizia Locale di Novoli».