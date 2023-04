​Novoli in festa per nonno Angelo: oggi compie 100 anni

Cento candeline e festa grande a Novoli, per i cento anni di nonno Angelo Mazzotta, che circondato dall'affetto di parenti e conoscenti, oggi brinda e festeggia il suo "meritatissimo" secolo di vita, vissuta pienamente.

Angelo Mazzotta è nato a Novoli il 15 aprile 1923 e fu il primogenito di sei figli. Si sposò a 27 anni, precisamente nel 1950, con la sua compaesana Teresa Ruggio e con lei, donna forte e di virtù, formò una gran bella famiglia composta da cinque figli, di cui quattro maschi ed una femmina.

Un paese in festa

Riconosciuto da tutti con un gran lavoratore, nonno Angelo Mazzotta, partecipò e fu prigioniero nel corso della seconda guerra mondiale. Quando il conflitto terminò, decise di spostarsi in Germania, dove scelse di lavorando in fabbrica. Al suo ritorno a Novoli, Angelo aprì e gestì una latteria nella centralissima via Roma e contemporaneamente si dedicò alla nobile atte dell'agricoltura, insegnando anche ai figli, l'amore per la terra. Tra le sue massime ancora oggi va ripetendo sempre anche ai suoi nipoti che "la terra è vita".