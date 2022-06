Omicidio-suicidio, su Instagram la dichiarazione d'amore di lei: ​«Insieme siamo la fine del mondo»

Nove anni di matrimonio e qualche crisi. Ma ci stavano provando a salvare la relazione anche per amore dei due figli, uno di due e uno di sette anni. Nella sua ultima storia di instagram Donatella Miccoli, 38 anni, originaria di Mesagne ma residente a Novoli, uccisa a coltellate dal marito Matteo Verdesca che poi si è tolto la vita dandosi fuoco, aveva rinnovato il suo amore per il marito.

La stories risale alle 20 di sabato sera, i due pare fossero andati a fare una passeggiata in centro in paese allestito per la fiera di San Luigi. Una foto insieme, sorridenti, come tante altre postate sui loro profili e la colonna sonora di della canzona di Anto Paga "La parte più bella di me". Le post le frasi della canzone: "E insieme siamo la fine del mondo/E vorrei svegliarmi con il tuo profumo/Ogni canzone mi parla di te" e il tag del marito.

Nove anni matrimonio, due figli e un terzo - di lui avuto dalla precedente relazione - oggi 18enne a cui Donatella pare fosse molto affezionata. Il matrimonio attraversava un periodo di crisi ma stavano cercando insieme di cercare di risolvere. Poi il dramma.

Festa di San Luigi rinviata

L'amministrazione comunale ha decisio di rinviare a data da destinarsi la festa di San lugi Gongza prevista per domani e martedì (20 e 21 giugno). La decisione è stata presa dal sindaco di Novoli Marco De Luca, dal parroco don Luigi Lezzi e dal padre spirituale di san luigi, don Franco Frassanito. La comunità novolese invece si ritroverà unita per un momento di preghiera in occasione della processione del Corpus Domini.