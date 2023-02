Salento, si fingono dipendenti comunali per la truffa agli anziani. Il sindaco: «Non aprite»

Falsi addetti del Comune tentano la truffa ai danni di residenti ed anziani di Novoli. A denunciarlo nelle scorse ore sono stati gli stessi cittadini che hanno avvisato sia le forze dell'ordine sia il sindaco Marco De Luca. "Attenzione il Comune di Novoli non ha inviato alcun suo dipendente o collaboratore per chiedere soldi presso le abitazioni di residenza dei novolesi", è stato l'appello del primo cittadino.

L'annuncio su profili social

A lanciare l'allarme truffa, come detto, è stato nelle scorse ore il sindaco di Novoli Marco De Luca, che con un annuncio sui suoi profili social, ha specificato quanto è accaduto nelle scorse ore a diversi suoi concittadini, contattati presso le proprie residenze da presunti emissari del comune che chiedevano la riscossione in contanti di presunti balzelli. Un chiaro tentativo di presunta truffa perpetrato soprattutto ai danni di anziani, che lo stesso primo cittadino della comunità nord salentina, ha voluto smascherare con tanto di denuncia al comando di polizia locale guidat Francesco Miglietta ed anche alla stazione dei Carabinieri di Novoli guidata dal maresciallo Lorenzo Cannizzo. "Nelle scorse ore sono stato a più riprese contattato, da diversi miei concittadini che mi hanno comunicato prima e segnalato poi, la presenza di due persone vestite di scuro, con addosso delle pettorine, che si aggiravano nei pressi di via Trepuzzi, nel quartiere denominato 'Li Stretti", che chiedevano a più riprese, somme di denaro per conto del Comune di Novoli" - denuncia pubblicamente Marco De Luca, che poi definisce e chiarisce la vicenda -. "Voglio ribadire che il Comune di Novoli, non ha inviato alcun emissario per chiedere contributi. Per questo invito alla cittadinanza - conclude - a fare massima attenzione e nel caso in cui questi tentativi si ripetessero, ad avvisare immediatamente i Carabinieri o la Polizia Municipale, comandi ai quali ho già comunicato personalmente i fatti".