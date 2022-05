Novoli, 5 milioni per la nuova stazione ferroviaria: progetto smart, anche per le bici

Cinque milioni di euro di finanziamento per il nuovo look della stazione di Novoli, un importante snodo ferroviario del Salento. Un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di un hub intermodale, un parcheggio di interscambio ed una velostazione. Ad annunciarlo nella mattinata dello scorso 26 aprile, presso il Dipartimento Mobilità – Sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, alla presenza del sindaco di Novoli, Marco De Luca, dell’assessore alla mobilità urbana, Tonio Roma, è stato l’assessore regionale ai trasporti e mobilità Anna Maurodinoia con al suo fianco i dirigenti delle Ferrovie del Sud Est.

Definiti i dettagli

Nell'incontro di sono di fatto condivisi e definiti i dettagli tecnico-economici nell’ambito della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento che è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e che mira alla riqualificazione delle stazioni su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del Pnrr. L'importo complessivo dell'opera pubblica è di 5 milioni ed è finalizzato al miglioramento della connettività della rete dei trasporti attraverso la realizzazione di un punto di interscambio intermodale, mediante il potenziamento di alcuni servizi quali la riqualificazione del piazzale antistante la stazione, la fermata bus e il parcheggio.

Il progetto

L’intervento progettuale prevede la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti, l’adeguamento di tutta la struttura alle norme per il superamento delle barriere architettoniche, la realizzazione di aree a verde e un parcheggio di interscambio destinato ad auto e moto, bici ed auto elettriche. Nell’area saranno installate colonnine di ricarica, pensiline fotovoltaiche e bike box ed è prevista la realizzazione di un sottopasso che consentirà di raggiungere i binari in sicurezza. Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori locali.

Il sindaco: «Un crocevia importante»

«La riqualificazione della stazione – ha dichiarato il sindaco di Novoli, Marco De Luca – è un progetto importantissimo per la nostra comunità. Esprimo, a nome di tutta l’amministrazione, grande soddisfazione per il traguardo raggiunto che ancora una volta va incontro alle aspettative dei nostri concittadini. Il nodo ferroviario di Novoli, infatti, è un crocevia importante per la rete ferroviaria della provincia di Lecce e di tutta la Regione, e i lavori di ammodernamento non faranno altro che alimentare nuove connessioni e relazioni con la città di Novoli e avranno ricadute importanti anche dal punto di vista socio-economico. Nel corso della riunione – ha aggiunto De Luca – abbiamo anche richiesto che il sottopasso previsto nel progetto possa essere prolungato e collegato con un’area da attrezzare in adiacenza con via Li Stritti; ciò consentirebbe di mettere in comunicazione, da un punto di vista pedonale, le due aree del paese».

L'assessore: «Sarà una smart station»

Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni dell'assessore Tonio Roma. «Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato Roma – che siano state recepite le nostre richieste di finanziamento per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Novoli all’interno del Pnrr. La trasformazione della nostra stazione in una smart station consentirà il raggiungimento di standard di qualità e di offerta al passo con la rivoluzione digitale in atto, restituendo al tempo stesso identità ai luoghi e riconsegnandoli alla collettività. Nella riunione è stato inoltre affrontato nuovamente, con i responsabili delle Ferrovie Sud Est, il problema della riqualificazione dell’attuale area del ponte ferroviario adiacente alle vie Cadorna e Po’, reiterando la richiesta, da parte dell’amministrazione comunale, di poter utilizzare quell’area, attualmente ricettacolo di rifiuti, in progetti di riqualificazione urbana. Nei prossimi giorni – ha ricordato l’assessore Roma – ci saranno ulteriori incontri per definire questo importante intervento che dovrebbe comprendere anche il casello ferroviario».