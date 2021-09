Novoli, nell'azienda agricola 625 piante di marijuana: arrestato 37enne imprenditore

Nell'azienda agricola coltivava anche piante di marijuana: per questo, Daniele Vita, 37 anni, di Novoli, è stato arrestato dai carabinieri del Nor. I controlli nell'azienda rientravano nella più ampia, quotidiana attività di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. E, nello specifico - come è scritto nella nota diramata dal comando provinciale dell'Arma - i militari hanno rinvenuto 550 piante di “erba” in piena vegetazione, altre 75 in fase di essiccazione insieme a ben 17,2 chiili di marijuana già confezionazionata in pacchi di plastica trasparente.

L'intera piantagione, dopo la campionatura mirata a conoscere la concentrazione di principio attivo nelle piante, è stata sottoposta a sequestro perché venga poi distrutta. Vita, assolte le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola a disposizione dell'autorità giudiziaria.