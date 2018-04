In bici, travolto da un'auto: grave un ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investito da un'auto mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la provinciale che collega Novaglie a Corsano, è finito in ospedale in gravi condizioni, dove si trova tuttora ricoverato – con prognosi riservata – nel reparto di Rianimazione.Lo sfortunato protagonista è l'88enne Mario Bleve, pensionato di Tiggiano, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una Peugeot 207, condotta da un uomo. Tutto è accaduto attorno alle 17.30 di ieri lungo la provinciale 187.Secondo una prima ricostruzione, l'anziano ciclista e l'automobilista viaggiavano nella stessa direzione, quando ad un certo punto, probabilmente durante la fase di sorpasso, è avvenuto l'impatto tra i due mezzi.Ad avere la peggio è stato proprio l'88enne, sbalzato dalla sella e poi caduto rovinosamente sull'asfalto. Sebbene in un primo momento le sue condizioni non fossero particolarmente gravi, tanto che lo stesso aveva inizialmente rifiutato il trasporto al pronto soccorso, il quadro clinico dell'anziano si è aggravato col trascorrere delle ore.Trasportato in ambulanza presso l'ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, Bleve è stato quindi ricoverato. Anche alla luce della sua veneranda età, sarà tenuto sotto stretta osservazione da parte dei medici.