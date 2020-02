Notte di roghi a Lecce: distrutte sette auto

Sette auto a fuoco in una sola notte. E' il bilancio di tre distinti incendi avvenuti nelle ultime ore a Lecce, che vanno ad ingrossare le statistiche sui roghi alle auto in sosta, fenomeno particolarmente diffuso nel Salento. In almeno un caso, si tratta di un incendio doloso.

Notte impegnativa, dunque, per i vigili del fuoco di Lecce. Le fiamme hanno avvolto inizialmente una Fiat Grande Punto in via Giulio Cesare Vanini, alle spalle di Villa Reale. Qui le cause sarebbero accidentali, sta di fatto che le fiamme, dopo aver distrutto la prima auto - intestata a un uomo del posto, ma in uso al figlio - si sono dirette verso altre due vetture parcheggiate accanto, una Fiat Uno e una Fiat Panda. Intorno alle 3, un altro rogo ha interessato due auto parcheggiate in via Dell'Abate, a pochi passi da viale Grassi: distrutte una Audi TT e una Ford Kuga, entrambe di una 40enne. Stando alle prime indagini, l'incendio sarebbe di natura dolosa: qualcuno ha gettato della benzina sulle vetture e ha dato fuoco.

L'ultimo rogo ha riguardato un'Alfa Romeo Giulietta, parcheggiata in via Saragat. Le fiamme si sono poi propagate verso una Toyota Yaris. In questo caso le indagini sono in corso per stabilire le esatte cause dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA