Notte di paura, un boato e poi il crollo: cede il solaio di un'abitazione

Crolla il solaio di un'abitazione e solo per puro caso, all'interno, non c'era nessuno. Tanta paura e nessun ferito, dunque, per il crollo avvenuto a Marina di Alliste, in via Tito Schipa nella notte appena trascorsa.Si tratta di una casa di villeggiatura che, complice il meteo non proprio clemente del mese di maggio, è ancora vuota. Sul posto i vigili del fuoco.