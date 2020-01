Notte di fuoco nel Salento: due auto distrutte dalle fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roghi nella notte a Gallipoli e Galatina, nel Salento . Nel primo caso ad andare a fuoco è stata l'auto, una Fiat multipla, parcheggiata in via Trieste e di proprietà di un 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento provinciale e gli agenti del commissariato gallipolino, incaricati ora di accertare che cosa vi sia stato all'origine dell'incendio. Per il momento, non sono stati trovati elementi che lascino pensare al dolo. Alcuni anni fa, lo stesso proprietario dell'auto andata a fuoco - B.G. le sue iniziali – subì un’intimidazione a alcuni colpi di pistola, colpi esplosi contro la sua barca.A Galatina, in via Sonzini, a fuoco un'altra auto: sul posto sempre i vigili del fuoco. Le indagini per chiarire l’accaduto sono affidate agli agenti del commissariato locale.