Notte di fuoco lungo l'Adriatico: le fiamme distruggono un lido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuoco al Lido Fiore di Zagara a Marittima, marina di Diso. Ignoti nella notte hanno appiccato un incendio al chiosco per la somministrazione di cibo e bevande, gestito da Luca Mita, 44 anni, di Cerfignano, distruggendone la struttura e anche gli alberi che si trovavano a poca distanza.Il rogo ha provocato danni per qualche migliaia di euro e sebbene non siano state rintracciate, fino a ora, taniche di benzina o inneschi di qualche tipo, gli investigatori non escludono la pista del dolo. Qualche giorno fa, un elettricista ha controllato l'impianto a servizio dello stabilimento perché scattava continuamente il sistema salvavita: anche questo verrà esaminato dagli investigatori.Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase, insieme ai vigili del fuoco.