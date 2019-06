Notte di fuoco: le fiamme divorano tre auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme nella notte a Salice Salentino. Tre auto sono andate a fuoco, su via Libertà, davanti al civico 38, poco dopo la mezzanotte.Completamente distrutte una Opel Zafira di proprietà di un uomo di 37 anni, una Renault Megane di un 48enne e danni sono stati registrati anche alla Lancia Ypsilon di una donna del posto.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e i carabinieri di Salice per i rilievi di rito. Non si conoscono al momento le ragioni all’origine dell’accaduto. Sono in corso le indagini.