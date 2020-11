Un viaggio lungo più di un secolo: nonna Pippinella compie 107 anni

Centosette anni per nonna Pippinella. Giuseppa Matino, di Guagnano, ha tagliato ieri il traguardo di un altro anno di vita, preziosissimo, che insieme al suo sorriso dolce è di certo un’iniezione di coraggio e speranza nel tempo della pandemia. Sta bene Pippinella - come la chiamano tutti - compatibilmente con la sua età, è lucida, trascorre le sue giornate a letto, guardando la tv e recitando le preghiere, forte della sua fede immensa che non vacilla affatto nonostante il tempo che passa, sempre grata al Signore per la vita che le ha concesso.

Classe 1913, ha vissuto fino all’età di 9 anni con la nonna, anche lei centenaria. Originaria di Campi Salentina, divenne guagnanese d’adozione nel 1937, quando sposò il suo grande amore, Pietro Rizzo. Ha 4 figli, 10 nipoti e 10 pronipoti, che ieri avrebbero voluto festeggiarla come ogni anno ma a causa del Covid non è stato possibile farlo, e lei non manca di svelare un po’ di amarezza per questo. Vive insieme al nipote David e alla sua famiglia, circondata da tantissimo amore. Quando le si chiede se supereremo la pandemia, cosa possiamo fare per affrontarla e sconfiggerla, lei non ha dubbi: «Dobbiamo pregare» è la sua risposta, convinta e sincera

Ultimo aggiornamento: 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA