Non solo Milano, anche nel Salento si paga coi follower

Dai 1000 ai 3000 follower hamburger e patatine gratis e così via per tutto il menù dal gusto decisamente social attivato da un locale di Galatina, il Pepe Nero, primo in Puglia ad avere attivato il pagamento in follower già in voga in altre città italiane. Il funzionamento è molto semplice ed è tutto giocato sul marketing, facendo dei clienti degli influencer. Ovviamente la trovata è piaciuta parecchio ai giovanissimi che hanno preso d'assalto il locale. Ecco il loro menù.