In giro con il coprifuoco sfugge all'alt e tenta di investire un poliziotto. Gallipolino denunciato per lesioni e resistenza

Nella tarda serata di ieri, dopo le 22 e in pieno coprifuoco,nel centro cittadino a Gallipoli mentre gli agenti del commissariato di polizia erano impegnati in un posto di controllo hanno notato arrivare a forte velocità uno scooter con a bordo un uomo.Subito, uno degli agenti ha intimato l’alt polizia con il dispositivo manuale di sicurezza. Nulla da fare. Non soltanto il conducente non si è fermato ma addirittura ha accelerato la propria andatura puntando il poliziotto che è riuscito a mettersi in salvo e ad evitare il peggio, riportando comunque un trauma distorsivo al polso a seguito dell’impatto con il manubrio dello scooter.

A quel punto, insieme ad un’altra volante, gli agenti si sono subito messi alla ricerca del fuggitivo che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce. Poco dopo, l’uomo, G.V. 32enne del posto e già noto, è stato rintracciato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Inoltre, è stato multato perché il ciclomotore è risultato privo di assicurazione e della revisione periodica e pertanto sottoposto a sequestro amministrativo.

