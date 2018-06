Non si ferma all'alt e tampona le auto della polizia: arrestata dopo un folle inseguimento. Quattro agenti feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’ora di follia, un inseguimento degno del miglior film poliziesco. Solo che è accaduto ieri sera tra San Cesario e San Pietro Vernotico. Attorno alle 20.30, una Polo grigia con alla guida una donna non si è fermata all’alt dei carabinieri che erano impegnati in un normale servizio di controllo nei pressi del Mercatone Uno.La gazzella dei militari si è messa subito all’inseguimento della fuggitiva, a sirene spiegate, ma la donna non ha manifestato alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, ha iniziato a schiacciare il piede sull’acceleratore, incurante del pericolo che poteva rappresentare per i pedoni e per gli automobilisti.Nel frattempo, i carabinieri hanno chiesto rinforzi e sono arrivati una Volante e un’auto della Squadra mobile, mentre lungo il percorso - l’auto si è diretta verso Brindisi - sono stati istituiti due posti di blocco che la Polo, sfrecciando a circa 200 chilometri l’ora, ha forzato. L’inseguimento di polizia e carabinieri si è protratto fino al limite della provincia, terminando a San Pietro Vernotico.Lungo la strada, carabinieri e poliziotti, in stretto contato e collaborando, sono riusciti a sorpassare l’auto e a porsi davanti, nel tentativo di frenare la folle corsa. La donna alla guida, per niente intimorita, li ha tamponati più volte e solo dopo una strenua resistenza si è dovuta arrendere e fermarsi. Le auto della polizia sono state seriamente danneggiate e non sono più marcianti, mentre i quattro poliziotti che erano a bordo sono stati medicati per lesioni lievi.La donna è stata fatta scendere dall’auto: si tratta di una 48enne della provincia, che è stata fermata e arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Fino a ieri sera, i poliziotti non sono riusciti a farsi spiegare il motivo della fuga, per questo hanno avviato delle indagini. La dnna è stata portata in ospedale e sottoposta, come da protocollo in questi casi, agli esami tossicologici.