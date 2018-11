"Non può salire sullo scuolabus perché autistico" , la denuncia della mamma a Le Iene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce alle Iene il caso della mamma di Taurisano che non può mandare il figlio a scuola perché autistico.Mariagrazia si è infatti rivolta al Comune di Taurisano per un posto sul pullmino della scuola ma in due anni - denuncia - non ha ricevuto risposte concrete e ora che il piccolo sta per compiere 5 anni, non sa più come fare.«È un bambino autistico con una disabilità psichica e comportamentale», ha spiegato alle Iene Mariagrazia che ha anche un'altra bambina. Per lei il posto sul pulmino si è trovato, ma nel caso del figlio il nodo della vicenda sarebbe la disabilità psichica che richiederebbe un assistente per disabili.«All’ora dell’entrata a scuola io lavoro e non ho nessuno che possa accompagnare i miei figli - ha aggiunto la donna, che è separata e si occupa da sola dei due bimbi -. Il 24 novembre Ruben compie 5 anni, un posto su questo pullmino sarebbe un grande regalo di compleanno per lui. E anche per me».