Assolto per non aver commesso il fatto: con questa formula la Corte d’Appello di Lecce ha messo la parola fine al caso di bancarotta per distrazione di cui era accusato il sindaco di Patù Gabriele Abaterusso, dopo dieci anni di processi, sentenze e rinvii, ma soprattutto dopo che un precedente pronunciamento di secondo grado aveva stabilito una condanna a due anni di reclusione. Ora, invece, dopo l’annullamento di quella sentenza da parte della Cassazione e un nuovo processo di appello, per Abaterusso si è conclusa quella che lui stesso chiama una «odissea giudiziaria».L’accusa riguardava il fallimento dell’azienda “Calzaturificio Vereto”. Secondo la Procura Abaterusso aveva “distratto” i beni della società, per evitare che venissero poi acquisiti dai creditori, prima che sopraggiungesse la sentenza di fallimento del Tribunale. Beni elencati compiutamente nel capo di imputazione in cui veniva formulato il reato contestato ad Abaterusso: un’Audi A4, una slitta automontata, una smerigliatrice e un ramo d’azienda ceduto nel novembre del 2005 per 28mila euro ad una società amministrata dal padre Ernesto.Tutte accuse cadute una prima volta in Cassazione, a cui si erano rivolti i legali dell’imputato per chiedere - e ottenere - l’annullamento della sentenza di condanna. E cadute nuovamente ieri, al momento della sentenza emessa dalla Corte d’Appello con una diversa composizione. Peraltro, quella sentenza di condanna poi riformata gli costò la candidatura in Consiglio regionale: il suo posto in lista fu preso dal padre Ernesto, ex parlamentare, poi eletto.Bisognerà aspettare le motivazioni della sentenza per capire i presupposti che hanno spinto i giudici ad optare per l’assoluzione, e soprattutto per sapere se la Procura generale intende comunque presentare appello in Cassazione.Dal diretto interessato, intanto, arriva comprensibilmente un sospiro di sollievo: «Dopo circa dieci anni di sofferenze - spiega Gabriele Abaterusso in una nota - la Corte d’Appello di Lecce ha scritto la parola fine al processo a mio carico per bancarotta, pronunciando la sentenza di totale assoluzione per non aver commesso il fatto». «Sono stato sempre sicuro - prosegue il sindaco di Patù - anche nei momenti più difficili, che alla fine la giustizia avrebbe fatto il suo corso e che la mia innocenza sarebbe stata dimostrata. Oggi, finalmente, la mia odissea giudiziaria è terminata. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e che mi sono stati vicini anche nei momenti di massima sofferenza. Ringrazio, altresì, gli avvocati Giancarlo Zompì e Michele Laforgia. Continuerò, come ho sempre fatto, a impegnarmi per il bene della comunità che ha dimostrato tanto affetto nei miei confronti. Affetto - conclude - che cerco di ricambiare quotidianamente. Adesso al lavoro, come sempre».