Noleggio con conducenti: arrivano altre 14 autorizzazioni

Ben 14 licenze disponibili per il noleggio con conducente e 3 nuovi itinerari turistici. La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio del concorso pubblico relativo all’autorizzazione di Servizio di noleggio veicoli con conducente (Ncc) fino a 9 posti e per il Servizio automobilistico speciale a fini turistici.Alle porte della nuova stagione estiva, Palazzo Carafa ha deciso di “sbloccare” tutti permessi previsti dall’attuale regolamento, procedendo al rilascio delle 14 autorizzazioni disponibili e all’istituzione di servizi automobilistici speciali, per finalità esclusivamente turistiche, su 3 percorsi diversi che dal centro urbano della città si dirigano verso siti di interesse artistico, monumentale e naturalistico. Una decisione pensata per rispondere alle richieste del turismo e per aumentare e migliorare l’offerta di trasporto soprattutto durante i tre mesi estivi, quando si registra l’assalto dei vacanzieri al capoluogo salentino.L’attuale “Regolamento per l’esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali” - approvato in consiglio comunale circa un anno fa - prevede un totale di 19 autorizzazioni rilasciabili ovvero una autorizzazione ogni 5mila abitanti. A oggi, però, risultano attivi solo 5 dei permessi previsti per Ncc fino a 9 posti. Troppo poco secondo Palazzo Carafa che nei prossimi giorni provvederà ad approvare e pubblicare l’avviso pubblico. Nello specifico, la procedura concorsuale prevede che i servizi automobilistici speciali si svolgano su tre diversi itinerari con partenza da Piazza Mazzini e arrivo nelle località di San Cataldo-Cesine, Torre Chianca-Parco di Rauccio e in direzione dell’Abbazia di Cerrate per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre.Una decisione che però non piace tassisti salentini. «Non capisco secondo quale metro di giudizio hanno ritenuto opportuno sbloccare queste licenze di noleggio - afferma Antonio Imparato, tassista e portavoce della categoria -. Rilasciare queste autorizzazioni senza sentire le associazioni e non conoscendo le problematiche mi sembra un azzardo». A far “arrabbiare” i tassisti della città è la «totale assenza di tutte le amministrazioni che in questi anni, ovviamente non solo oggi, si sono disinteressate del nostro lavoro - aggiunge Imparato -. La nostra categoria di 23 taxi ha tanti problemi ancora irrisolti. Noi garantiamo un servizio pubblico a costo zero per tutti i 12 mesi. Per “sopravvivere” tutto l’anno abbiamo bisogno di una buona stagione estiva perché ormai siamo diventati un lavoro stagionale. Se invece di agevolarci ci mettono i bastoni tra le ruote, il lavoro sarà più problematico». Tante le criticità denunciate in questi anni: «Ci troviamo ogni giorno a lavorare con le stesse difficoltà di sempre - sottolinea Imparato -: il servizio non ha dei numeri ben visibili con cabine funzionanti. Quella di piazza Mazzini è divelta, al City Terminal non è mai attiva. Un servizio che si esprime nel modo peggiore e a pagarne le spese sono gli utenti». Non solo. La categoria, infatti, punta il dito anche sul servizio di noleggio: «In barba ai regolamenti si comportano come taxi e fanno quello che vogliono - aggiunge -. Perché non hanno rilasciato altre licenze taxi? Preferirei lavorare con altri colleghi, magari con una turnazione e orari e regole precise. In modo da regolamentarci. Perché quando si tratta di doveri siamo un servizio pubblico, quando si tratta di diretti allora siamo lavoratori autonomi. Una beffa».