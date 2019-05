Litiga con la moglie e la accoltella: il figlio lancia l'allarme e lo fa arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALATINA - Ha aggredito la moglie con un coltello, ferendola alla testa, al viso e agli arti. Il tutto è accaduto nella giornata di ieri a Noha, frazione di Galatina. L'autore dell'aggressione è un uomo del posto, Leonardo De Pascalis. Ad accorgersi di quanto accadeva è stato il figlio della donna, che ha allertato le forze dell’ordine: gli agenti del Commissariato di Galatina hanno quindi fermato l’uomo mentre la moglie veniva soccorsa e accompagnata in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.Per il marito invece è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Tutto si è consumato in una domenica che doveva essere tranquilla.