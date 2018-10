Noemi, chiesta cancellazioni delle aggravanti per l'assassino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore di Lucio ha chiesto l'esclusione di tutte le aggravanti nella seconda udienza del processo per l'omicidio di Noemi Durini, che si sta celebrando a Lecce. L'avvocato Luigi Rella ha rinnovato la richiesta di sottoporre il giovane a perizia psichiatrica, tenuto conto dei tre Tso a cui venne sottoposto prima di quella tragica notte in cui uccise la sua fidanzata Noemi, abbandonandone il corpo nelle campagne di Castrignano del Capo.Ma ha anche chiesto che cadesse l'aggravante della premeditazione e la modifica del reato di soppressione di cadavere in occultamento di cadavere. L'obiettivio, chiaramente, è che la pena venga ridotta.