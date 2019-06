Omicidio di Noemi, confermata in Appello la condanna del fidanzato: 18 anni e 8 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermata la sentenza di primo grado che ha condannato Lucio M.,18 anni di Alessano, a 18 anni e 8 mesi di reclusione per aver ammazzato la fidanzata Noemi Durini,15 anni, di Specchia. I giudici della sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce hanno accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore generale Salvatore Cosentino al termine della requisitoria nell'udienza del processo d'appello che si è svolta questa mattina nel tribunale di Lecce.L'avvocato Luigi Rella, difensore dell'imputato, aveva chiesto invece ai giudici di disporre una nuova perizia per accertare le reali capacità di intendere e di volere di Lucio M quando, il 3 settembre di due anni fa, stordì a colpi di pietra Noemi, la ricoprì di sassi e la lasciò morire. In subordine, il legale aveva chiesto la messa alla prova e la concessione delle attenuanti generiche.