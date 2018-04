No Tap, un flash mob per chiedere a Banca Intesa di non finanziare il progetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flash mob questa mattina in piazza sant'Oronzo a Lecce da parte degli attivisti No Tap che chiedono alla banca Intesa San Paolo di non finanziare più le società che fanno parte del consorzio Tap.Nel corso dell'iniziativa è stata anche diffusa una lettera incui si precisano le ragioni per le quali l’istituto bancario dovrebbe astenersi dal finanziare l’opera e le società che ruotano attorno al progetto.