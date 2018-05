No Tap, condanna a 9 mesi per l'attivista arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saverio Pellegrino, il 52enne di Andrano arrestato durante la sassaiola dell'11 aprile è stato condannato a 9 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni a due dei quattro poliziotti che lo inseguirono e bloccarono. L'attivista, arrestato durante i disordini presso il cantiere di Melendugno, è stato invece assolto per il reato di lesioni agli altri due poliziotti.Dopo la condanna Saverio Pellegrino, che era agli arresti domiciliari, è tornato in libertà ma con il divieto di dimora a Lecce e a Melendugno.