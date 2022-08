Niente pallone? I ragazzini di Roca sulle panchine con gli smartphone

Dopo il divieto di giocare a pallone e dopo l'affissione del cartello per chiedere un ripensamento, i ragazzi di Roca hanno realizzato uno striscione , appeso proprio sotto il cartello. Il messaggio è chiaro "Criticate tanto la nostra generazione ma ci avete tolto il pallone".

Morale della favola: i ragazzi ieri sera erano tutti seduti sulle panchine a giocare con gli smartphone . Una situazione, questa, che sta creando un sacco di polemiche. In piazza non si può giocare ai ragazzi, ma ai ragazzi non è stata data alcuna altra alternativa. «Ci diano un posto dove giocare allora, siamo ragazzi e abbiamo bisogno e il diritto di divertirci giocando», questo l'appello rivolto al primo cittadino di Melendugno Maurizio Cisternino, che già in prima battuta dopo il fatto aveva assicurato che i ragazzi avrebbero avuto presto un posto dove poter giocare. Intanto, la situazione questa: in piena estate i ragazzi non possono fare altro che guardare il cartello, consultare il telefonino e fare a meno del pallone.