I New York Ska Jazz Ensemble sul palco a Melpignano: unica tappa al Sud Italia. Ecco quando

Non prendete impegni l'11 agosto. A Melpignano, in provincia di Lecce, ci saranno, per la loro seconda tappa in Italia, i New York Ska Jazz Ensemble. Il gruppo a stelle e strisce, attivo dal 1994, suonerà all'interno del Palazzo Marchesale Castriota della città, famosa per il Concertone della Notte della Taranta, e aprirà il concerto tanto atteso di Goran Bregovic, storico maestro concertatore. Il concerto del gruppo è inserito all'interno del Festival Sei, Sud Est Indipendente, in partenza il 16 luglio con l'esibizione della Thurston Moore Band all'interno del Castello Volante di Corigliano d'Otranto.

Il progetto sonoro

Un progetto, quello dei New York Ska Jazz Ensemble, dallo stile unico. Dallo ska al reggae, fino alla dance hall e al rocksteady. L'ensemble presenterà nella cornice del palazzo storico del '600 il loro ultimo album "In the moment", pubblicato l'anno scorso, oltre ai loro brani storici.

In giro per il mondo

La band si è formata nella Grande Mela 29 anni fa, come progetto alternativo a quello dei The Toasters. Con le loro sonorità ricercate hanno fatto il giro del mondo, dall'Europa al Canada e Stati Uniti, fino al Sud America.