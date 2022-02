Bomba molotov contro i carabinieri: attentato dopo il blitz sugli intrecci politica-mafia. Nel mirino la caserma dei militari

Una bottiglia incendiara è stata lanciata in serata a Neviano contro la caserma dei carabinieri. L'attentato è stato consumato dopo il blitz di lunedì contro il clan Coluccia di Noha e che ha colpito anche l'ex sindaco Antonio Megha.

Molotov

La molotov è stata lanciata in corsa lungo via Roma poco prima delle 20 ed ha colpito il muro senza causare danni. Resta la gravità del gesto: la firma che attestata la presenza di una criminalità che non nutre alcuni rispetto verso lo Stato. Anzi, lo sfida.

Filmati

Sono in corso i rilievi con l'intervento anche dei carabinieri della compagnia di Gallipoli e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce con il comandante provinciale, il colonnello Paolo Dembech. E' in corso la visione dei filmati dell'impianto di videosorveglianza della caserma e l'acquisizione di altri filmati dalle telecamere di sicurezza dei begozi e delle case di via Roma.

Il blitz

Nessun dubbio sul nesso con il blitz di lunedì che ha visto ieri tutti gli arrestati interrogati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Sergio Tosi, per respingere le accuse. L'inchiesta del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero, e dei carabinieri, contesta l'esistenza di una associazione mafiosa facente capoi ai fratelli Antonio e Michele Coluccia. Un gruppo criminale dedito - questa l'accusa - ai prestiti con tassi usurari, allo spaccio di droga, ma anche a dirimere contese fra commercianti e a proporre contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua.