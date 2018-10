«Nessuna truffa con le prestazioni sanitarie»: assolta responsabile del laboratorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assolta con formula piena la responsabile di un laboratorio analisi di Salice Salentino Antonella Persano. Il giudice Bianca Maria Todaro non ha ravvisato alcuna responsabilità nella gestione della struttura, e in particolare nelle prestazioni eseguite. La donna (difesa dagli avvocati Stefano De Francesco e Dario Trevisi) era accusata di truffa aggravata e continuata ai danni dello stato, falsità materiale e falsità ideologica. La Procura aveva insistito sulle sue presunte responsabilità: la accusava infatti di aver falsificato prescrizioni di analisi e di servizi in realtà mai eseguiti per ottenere indebitamente il diritto al pagamento da parte del Servizio sanitario. La Regione si era costituito parte civile (con l'avvocato Giovanni Castoro) e aveva avanzato una richiesta risarcitoria pari a un milione di euro. Secondo il giudice, però, nella condotta della Persano non sarebbe da ravvisare alcun reato. I fatti si sarebbero verificati tra il novembre del 2008 e il settembre del 2009.«Ho sempre avuto fiducia nella giustizia - dice sollevata Antonella Persano - e ora finalmente, dopo 9 anni, la sentenza di assoluzione con formula piena, mi restituisce serenità e dignità professionale. Ho resistito e combattuto con tutte le mie forze per far emergere la verità e per tutelare il mio laboratorio ed il lavoro dei miei dipendenti e collaboratori. Ringrazio la mia famiglia e gli amici che mi sono stati accanto credendo alla mia innocenza sino in fondo, i miei avvocati Dario Trevisi e Stefano De Francesco che mi hanno supportato anche sotto l'aspetto umano, ed i miei pazienti che in questi anni hanno continuato a darmi fiducia».