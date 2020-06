Nessun distanziamento nessuna mascherina (e nessun provvedimento)

Lecce sarà pure covid free da settimane ma il rischio è che si vanifichi tutto. I mesi passati - quelli segnati dal lockdown per intenderci - sembrano essere stati dimenticati. Forse non da tutti, certo, ma certamente sì da quella movida che oggi fa discutere, a Lecce come in altre città.

Se la Milano da bere è tornata a vivere e pullulare di gente, Roma non è da meno: Trastevere è senza regole come Campo dei Fiori. Lecce si allinea, in piazzetta Santa Chiara come in altre zone della città dove si registrano quotidianamente assembramenti che diventano ingestibili soprattutto nel fine settimana. Muri di persone che rendono difficile anche camminare. Bastava farsi un giro sabato in centro per rendersi conto che questa parte della città era ritornata al pre-Covid. Niente mascherine o quasi, nessuna distanza. Come se il virus fosse ormai il passato, come se il virus non avesse costretto a cambiare la vita e il lavoro di tutti. Come se il virus non fosse più pericoloso.

E se la movida è forse il fenomeno più difficile da regolamentare, c'è certamente qualcosa che non va nel restare semplicemente a guardare. Tra la rabbia di pub e ristoratori e l'indifferenza di chi, anche sui social, ripete come un mantra «il covid è clinicamente morto, torniamo a vivere». Già. Ma a questo punto lo facciano tutti. Questa la linea dei titolari di pub e ristoranti costretti a fare i conti con le limitazioni e le misure di sicurezza imposte da ordinanze e decreti del presidente del Consiglio. Il Comune di Otranto invece ha scelto la linea dura: sensi unici pedonali e mascherine obbligatorie. Pensiero non condiviso dall'amministrazione comunale di Lecce. Il sindaco Carlo Salvemini che per mesi ha chiesto prudenza, ha annunciato giro di vite per la troppa gente in giro «passeggiate ingiustificate» le ha chiamate e che ha deciso di chiudere il cimitero della città per l'elevata affluenza, ricorda che a Lecce «non c'è solo piazzetta Santa Chiara; assembramenti si determinano ogni giorno in più punti di Lecce e la situazione è identica in tutte le città in Italia». Giusto. Ma davanti a questa situazione determinata dalla Fase 3 anche «un'ordinanza è ormai arma spuntata: l'obbligo delle mascherine è nel Dpcm e il senso unico pedonale non evita assembramenti nei tanti spazi pubblici o aperti al pubblico della città. Quando 60 milioni di italiani possono muoversi senza restrizioni - conclude - è inevitabile misurarsi con queste situazioni».

Il rischio dunque è di vanificare quanto fatto in questi tre mesi che i leccesi si sono lasciati alle spalle, quando venivano elogiati per essere «stati bravi» a rispettare le regole. Forse perché il rischio era quello di beccarsi una multa salata. Sebbene la posta in gioco sia quella della salute. Non solo quella personale ma anche quella degli altri. Lecce può rimanere Covid-free grazie all'impegno di tutti. Non è il turista quello da additare come portatore di virus, come accade spesso sui social. La paura del milanese che arriva in vacanza nel Salento.

Distanza sociale e uso dei dispositivi di sicurezza, solo questo viene richiesto - sebbene nelle scorse ore l'assessore alla Polizia Municipale Sergio Signore abbia annunciato un potenziamento dei controlli - un piccolo sforzo che non sembra essere difficile e che possono fare tutti, giovani e non. Ben venga la movida quella sana, quella che fa girare l'economia, anche perché questo consente la Fase 3, seppur nel rispetto di quanti in questi mesi hanno perso posti di lavoro, hanno ridotto spazi a sedere per consentire a tutti di trascorrere una serata in sicurezza che potrebbe essere vanificata da chi altrove ha scelto la formula dell'assembramento mettendo in difficoltà anche chi lavora rispettando le regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA