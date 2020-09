Neonato muore 5 minuti dopo il parto: la Procura avvia un'indagine

Viene alla luce lo scorso lo scorso giovedì poco dopo mezzogiorno nell'ospedale di Galatina, ma muore cinque minuti dopo la nascita. La Procura di Lecce apre un fascicolo.

La tragedia si è consumata nella sala parto del "Santa Caterina Novella" di Galatina e ha travolto una giovane famiglia di Aradeo. La madre del neonato era stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio galatinese e giovedì mattina aveva accusato le prime doglie. Le sue condizioni era buone e anchge dagli esami di routine, compresi i tracciati, non era risultato nulla di anomalo. Intorno alle 12, dunque, la donna è stata condotta in sala parte per il taglio cesareo programmato. Cinque dopo la nascita del bimbo, tuttavia, il cuore del neonato ha smesso di battere. E ogni tentativo di rianimarlo da parte dei medici si è rivelato inutile.

Un tragedia che ha sconvolto i giovani genitori del bimbo i quali, comunque, hanno deciso di andare a fondo alla vicenda e di comprendere perché il loro primo figlio è deceduto dopo il primo vagito. Per questa ragione il padre del nascituro, accompagnato e assistito dall'avvocato Mario Viola, ha sporto denuncia presso il commissariato di Polizia di Galatina. La Direzione sanitaria dell’Asl, intanto, ha disposto l’autopsia sul feto del neonato. E il pubblico ministero Massimiliano Carducci ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in attesa che l'esame autoptico fornisca qualche dettaglio in più sulla tragedia.

