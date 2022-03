Il primogenito nasce già morto, i genitori denunciano i medici. Due ingadati

Nessun vagito subito dopo il parto. Nulla da fare. Solo un corpicino esanime. Così, la gioia per la nascita del primogenito si è traformata in dramma per una giovane coppia di Parabita in provincia di Lecce che ha dovuto fare i conti con la morte prematura del figlio. Dopo lo choc per la perdita del bimbo, i genitori hanno presentato denuncia-querela contro il personale del reparto di Ostetrcia e Ginecologia dell'ospedale "Sacro Cuore" di Gallipoli. Due i medici indagati con l’accusa di interruzione colposa di gravidanza.

L'inchiesta

La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta penale per stabilire le cause del decesso del neonato morto nella pancia della mamma il 9 marzo scorso- Due i medici indagati nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Roberta Licci. Ieri mattina il conferimento al medico legale Alberto Tortorella di effettuare l’autopsia, i genitori hanno nominato la dottoressa Francesca Negro. Ciò che l’inchiesta dovrà accertare è perché il tracciato effettuato il 4 marzo non abbia rilevato alcuna anomalia e la ginecologa avrebbe rassicurato madre e padre che tutto stesse procedendo per il meglio.