Nelle campagne del sud Salento, incontro ravvicinato col cervone

Incontri ravvicinati del terzo tipo nelle campagne salentine. «Un cervone si aggirava lungo il percorso che stavo seguendo - spiega Umberto Panico, da Tricase - dalla masseria del Mitofino alla Torre del Sasso. Un percorso fra strade sterrate e sentieri immersi nella natura selvatica da cui prende nome l'omonimo parco. Ho sempre con me la macchina fotografica e così, quando mi sono imbattuto all'improvviso in questo grande serpente, ho fatto qualche scatto. È passato un tempo interminabile, ci siamo osservati per un paio di minuti - che io ho sfruttato anche per alcuni scatti fotografici con movimenti molto lenti - senza distogliere mai lo sguardo dall'animale. Poi con fare leggero mi sono allontanato, sicuramente ha capito che non avevo intenzioni di fargli del male e ha proseguito per la sua strada. Di sicuro è il più bell'esemplare di Cervone che io abbia mai visto, lungo circa un metro e ottanta avrà avuto una decina di anni». Insomma una esperienza insolita, nella bellezza incontaminata di una natura che riserva frizzanti sorprese.