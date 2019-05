Nel Salento sfila la bellezza italiana: torna il concorso per “Miss Mondo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' partito ufficialmente il concorso di bellezza nazionale, che mette in palio fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, la più antica e prestigiosa kermesse del pianeta, in programma il 7 dicembre 2019 in Thailandia.Ben 150 le fasciate in rappresentanza di tutte le regioni italiane, giunte in queste ore a Gallipoli. Tanti gli impegni in programma per loro, due i più importanti: la passerella di lunedì 3 giugno, nell’oasi naturale dell’Eco Resort “Le Sirenè” di Gallipoli – Gruppo Caroli Hotel- utile a selezionare le 50 finaliste, e poi lo show finale del 15 giugno al Teatro Italia di Gallipoli.Sul palco, per presentare lo show, salirà Giorgia Palmas. Ospiti il nuotatore pluricampione del mondo Filippo Magnini - legato alla Palmas - il giornalista e critico tv Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete e una delle voci più belle della musica leggera italiana, Bianca Aztei, il cabarettista Pino Campagna a tanti altri noti personaggi del cinema e della tv.La kermesse è organizzata dalla AdM International in collaborazione con il Gruppo “Caroli Hotels” ed altri partner e sponsor nazionali. Quattro le discipline a cui sono abbinate altrettante fasce speciali, in cui dovranno cimentarsi le Miss: "Talent", "Sport", "Beach" e "Model", ripercorrendo il format adottato da Miss World. L’evento per questa attesa edizione targata 2019 sarà anche televisivo. “Donna TV” la nuova televisione nazionale, in onda sul canale 62 del digitale terrestre, trasmetterà la semifinale e la finale con il commento di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.