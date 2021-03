Nel Salento la primavera lascia il posto al maltempo: piogge e temperature in calo

Nel Salento addio alla primavera meteorologica almeno per 24 ore. In provincia di Lecce il sole e le temperature miti dei giorni scorsi hanno già lasciato spazio a tempo piovoso e rovesci localizzati che potrebbero intensificarsi soprattutto nelle ore pomeridiane. Non si escludono grandinate.

Già dal pomeriggio di domani, comunque, il tempo dovrebbe migliorare anche se tutta la provincia dovrà fare i conti con il vento di Maestrale. Con l’approssimarsi del weekend previste nuove schiarite e temperature in rialzo con picchi sino a 17/18°. Secondo i meteorologi, tuttavia, non è ancora tempo di mettere da parte cappotti e ombrelli: un nuovo “colpo di coda” dell’inverno è previsto infatti da metà marzo con un nuovo calo delle temperature, anche di diversi gradi, piogge e temporali.