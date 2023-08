Nel marsupio cocaina, marijuana ed ecstasy: arrestato 28enne

Continuano senza sosta i controlli antidroga a Gallipoli, anche in vista dell'arrivo di Ferragosto e a tutela delle migliaia di giovani che affollano la città bella. Un 28enne del Gambia è stato arrestato perché aveva addosso diverse dosi di droga.

All’alba di oggi, gli agenti della squadra volante, durante un giro di perlustrazione in Baia Verde, hanno intravisto un giovane extracomunitario che girovagava. Lo hanno seguito ed osservatoe, avendo fondati motivi di credere che fosse uno spacciatore, hanno deciso di fermarlo, ma il giovane extracomunitario ha tentato di fuggire tra le dune di Baia Verde e addirittura ad ingaggiare con uno di loro una colluttazione.

L'inseguimento e l'arresto

Dopo una lunga corsa, il giovane è stato bloccato. Nel marsupio aveva 5 dosi di cocaina, 7 dosi di marijuana, 7 dosi di hashish e 8 pezzi di ecstasy.

Tutto sottoposto a sequestro insieme alle banconote di piccolo taglio per un importo complessivo di 50 euro. Portato in Commissariato per il fotosegnalamento è emerso che lo spacciatore, un 28enne originario del Gambia, in controlli precedenti aveva fornito numerose e false identità, era irregolare sul territorio nazionale ed era a Gallipoli senza una fissa dimora. Avvisato il pubblico ministero di turno, il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.