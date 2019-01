Nel garage sette chili di "maria": arrestato ventenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In casa con circa 7 chili di marijuana divisa in nove pacchi di cellophane: nel corso della mattinata i carabinieri del Nucleo radiomobile di Lecce hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 20enne di Lecce.In carcere a borgo San Nicola è finito Michel Renato Mazzo, 20 anni, di Lecce.La droga era custodita in una scatola di cartone, ben nascosta del garage di casa del ragazzo, che è stato perquisito dai militari nel corso di controlli mirati.