Nei parchi solo per svago «Non si potrà fare sport»

Parchi, c'è ancora da aspettare. La prossima settimana dovrebbe essere quella risolutiva e anche a Lecce si potrà tornare nei parchi. Attenzione però: solo per attività di svago. Non sarà possibile praticare sport. Per quello si potrà sfruttare l'itero territorio comunale.

Il sindaco Carlo Salvemini chiarisce: «I nostri parchi, Villa, Belloluogo e Campo Montefusco potranno essere utilizzati solo per momenti di svago e relax e non per esercizio di attività motoria, ve lo preciso». Ragioni «di prudenza e protocolli» ha specificato il primo cittadino che sta lavorando con gli uffici per definire le modalità di accesso alle tre aree verdi recintate che torneranno ad essere fruite dai cittadini. Insomma nei parchi si potrà andare con i bambini, per farli stare all'aria aperta, si potranno recare gli anziani che hanno bisogno di muoversi dopo tanto tempo chiusi in casa, e i cittadini tutti purché non abbiano intenzione di fare jogging o camminata veloce. Per queste attività motorie si rimanda alle strade cittadine e alle marine. «Nei tre parchi - dichiara il sindaco - non si potrà andare a correre o fare ginnastica, gruppi di allenamento collettivo. Non possiamo riprendere le care vecchie abitudini».

L'amministrazione comunale riaprirà la Villa comunale, il parco di Belloluogo e il Coni ai quali si accederà in maniera contingentata (dalle 8.30 alle 18.30), e per non più di un'ora. E ci si dovrà prenotare attraverso una piattaforma di prenotazione ai fini della gestione contingentata degli accessi che sarà gestita dalla ditta Parkforfun.com srl. Grazie ad una web-app poi si procederà allo smarcamento all'ingresso del parco prenotato dai cittadini che avranno un'ora a disposizione per fruire l'area verde. A sostegno di quanti non riusciranno ad emettere autonomamente il ticket Palazzo Carafa attiverà un servizio di help-desk telefonico, che dovrebbe servire anche per consentire a quanti - soprattutto gli anziani - non hanno molta dimestichezza con la tecnologia. «Abbiamo necessità di contingentare l'afflusso come previsto da decreto e lanceremo nei prossimi giorni applicazione per prenotare ingressi e regolamentare numero di persone che possono accedervi - ha dichiarato l'assessore all'Innovazione tecnologica e vice sindaco Alessandro Delli Noci - Un'applicazione semplice studiata per grandi eventi e che ci riserviamo di utilizzare in futuro per altre tipologie di eventi».

In attesa delle aree verdi tuttavia oggi si potrà tornare a fare acquisti in piazzetta Bottazzi dove riprende, in via sperimentale, il Mercato di Campagna Amica (Farmer Market), dalle 7 alle 14. L'area di mercato sarà delimitata da transenne e nastro segnaletico per predisporre un varco d'ingresso e uno di uscita. Tutti, commercianti e utenti dovranno attenersi al rispetto delle misure di contenimento del Covid, mentre un Covid Manager e i volontari della Protezione Civile si occuperanno di controllare che tutto si svolga secondo le norme vigenti a cominciare dal distanziamento.

Domani invece riprenderanno, per la sola vendita di prodotti alimentari il mercato di via Bari e i mercatini delle Erbe di Piazza Napoli, Piazza G. Gaetani, Viale Marche, Piazza Bottazzi, via Malta.

