Nei campi a bruciare rifiuti, per lo più indumenti usati: una donna è stata denunciata dai carabinieri forestali per combustione illecita di rifiuti.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Gallipoli, insospettiti da una colonna di fumo che si alzava nell'aria rendendola irrespirabile, sono intervenuti per un incendio in corso in una zona agricola nell’ entroterra gallipolino, fra uliveti e terreni incolti.

L'intervento dei vigili del fuoco

Una volta sul posto, i militari hanno individuato l’origine dell’incendio, scaturita da un’ attività di abbruciamento di rifiuti, per lo più indumenti usati, accumulati e dati alle fiamme all’ interno di un fondo rustico. L’ intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l'incendio assumesse dimensioni maggiori e più preoccupanti, ma sono andati in fumo circa due ettari e mezzo di terreni.

La denuncia

Una donna, la proprietaria del fondo, è stata trovata ancora sul posto mentre dava fuoco ai cumuli di stracci, per questo è stata denunciata.