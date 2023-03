Negramaro, sorpresa ai fan per il ventennale: un concerto-evento a Galatina

L'annuncio è arrivato così, a sorpresa, nel primo pomeriggio di oggi. Ma i veri fan già sapevano - o potevano immaginare - che i Negramaro non avrebbero lasciato passare il loro "anniversario" senza un concerto-evento per incontrare i fan. Quelli della prima ora, gli irriducibili de "Lu Forum", e quelli arrivati via via negli anni. Vent'anni di musica, amicizia, parole, musica e poesia. Vent'anni non sono pochi e vanno festeggiati adeguatamente.

Così, è ufficiale: i Negramaro - Giuliano Sangiorgi, Andrea Mariano, Andrea Pupillo De Rocco, Lele Spedicato e Danilo Tasco ed Ermanno Carlà - torneranno a esibirsi nel Salento - precisamente all'aeroporto di Galatina - nel cuore dell'estate: il 12 agosto.

L'annuncio in un post

L'annuncio è arivato via social e già è partita la caccia ai biglietti che, per i comuni mortali (cioè chi non è iscritto al fan club) prevede l'apertura della prevendita domani, mercoledì 22 marzo.

«#N20BackHome - si legge sui profili Facebook e Instagram - sarà una grande festa, il nostro ritorno a casa per festeggiare #N20, il 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, Lecce ❤️‍🔥Esattamente 20 anni fa pubblicavamo il nostro primo album, Negramaro, e da quel momento abbiamo costruito la nostra storia con voi. Non c’era occasione migliore per invitarvi a festeggiare insieme».





I biglietti

I biglietti saranno disponibili: oggi, 21 marzo, alle 16 in prevendita per gli iscritti al fanclub @luforumofficial e domani 22 marzo alle ore 16 in vendita generale su Ticketone.it e Ticketmaster.it.

Bus da tutta Italia

Entro 30 giorni, saranno disponibili su magellanoconcerti.it e friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all'area concerto. Verranno anche messi a disposizione servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l'aeroporto (info e tariffe consultabili a partire dal 21 aprile). #n20BackHome si aggiunge alle celebrazioni del ventennale e alle date già annunciate di «n20 Tour», i 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all'Arena di Verona.