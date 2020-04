Negozio vicino al Fazzi, sequestrate 1.997 mascherine: ricarico del 410%

Ultimo aggiornamento: 11:40

Mascherine monouso, merce preziosa in un periodo in cui indossarne una comportamento che le autorità sanitarie potrebbero rendere obbligatorio può salvare la vita. Merce così preziosa che pur di averne una (o una piccola scorta in casa) non si bada quasi a spese. Così, la sanitaria Al Vito Fazzi - Soc. Coop., che si trova proprio all'ingresso dell'omonimo ospedale di Lecce e che ne aveva a migliaia, le vendeva applicando un rincaro pari al 410 per cento. Sono stati i militari della Guardia di Finanza, agli ordini del colonnello Luigi Carbone, ad accorgersi dell'illecito e ad intervenire.Nei giorni scorsi si sono presentati nell'esercizio commerciale, riscontrando intanto come le mascherine non fossero esposte all'interno del negozio, ma venivano proposte per la vendita attraverso una scheda tecnica presente sul banco cassa, tra l'altro priva dell'indicazione del relativo prezzo. Una condotta che è costata al titolare una sanzione amministrativa. Ma c'è di più: dall'esame della documentazione fiscale, i finanzieri hanno potuto rilevare come ciascuna mascherina fosse stata acquistata per 1,22 euro, iva inclusa, mentre veniva rivenduta a 5 euro, con un ricarico sul prezzo al cliente pari al 410%.Si è proceduto, pertanto, al sequestro di 1.997 mascherine monouso per l'ipotesi di reato di manovre speculative sulle merci. Il sequestro è stato convalidato dal pm di turno, Massimiliano Carducci, mentre da parte dei finanzieri proseguono gli accertamenti volti anche a capire di che tipo di mascherine si tratti: se fossero, infatti, qualificate da parte della Asl come dispositivi di protezione individuale conformi, si potrebbe procedere direttamente alla donazione ai medici che quotidianamente hanno a che fare con pazienti affetti da covid.Nei giorni scorsi analoghi sequestri sono stati effettuati da parte delle Fiamme gialle nelle altre province pugliesi: a Taranto sono stati denunciati ben otto commercianti che vendevano mascherine chirurgiche ma anche le preziosissime Ffp2 ed Ffp3 con rincari tra il 700% e il 1.500%. In un caso, mascherine acquistate per 50 centesimi venivano proposte alla vendita per 35 euro. In quel caso le 7mila mascherine, dopo la valutazione della Asl, sono state donate alla Protezione Civile. A Ostuni, invece, nei giorni scorsi un commerciante è stato denunciato perché spacciava per dispositivi sanitari delle semplici mascherine antipolvere. Infine a Fasano sequestrate, sempre dalla Finanza, 19 taniche di un falso gel disinfettante con etichetta ingannevole: Lamuchina.