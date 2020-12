Negozi chiusi a Cavallino, aperti a Surbo. Lo strano caso dei parchi commerciali

La zona gialla - con la possibilità di spostarsi tra Comuni e quindi di raggiungere i centri commerciali - fa bene allo shopping natalizio, con grande sollievo dei commercianti che sperano, in queste settimane, di riuscire a recuperare parte dei guadagni persi a causa di lockdown e restrizioni.

Ma il nuovo Dpcm fa emergere contraddizioni e scatena invidie e gelosie tra i negozi del centro commerciale di Surbo e quelli del parco di Cavallino. Perché, sebbene all'occhio profano del cliente possa sembrare che si tratti di strutture del tutto simili, stando a leggi e protocolli, uno - quello di Cavallino - rientra nella definizione di parco commerciale, e ciò significa che gli store ad esso connessi, cioè quelli che si affacciano sul perimetro del grande parcheggio, devono rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Lo stesso non vale però per i negozi che si trovano nell'area del centro commerciale di Surbo che, stando alla classificazione fatta a suo tempo, non rientrano nella casistica delle chiusure.

Il risultato è paradossale e la disparità di trattamento è emersa in tutta la sua evidenza durante il primo dei numerosi giorni classificati come festivi e prefestivi del mese di dicembre: il ponte dell'Immacolata.

In soldoni, è accaduto che i negozi del centro commerciale di Cavallino sono rimasti chiusi mentre gli store delle stesse catene - Decathlon e Happy Casa, per citarne solo due - situati sul territorio comunale di Surbo, hanno potuto regolarmente accogliere i clienti con i servizi e gli orari di sempre. Il passaggio del Dpcm che genera confusione e rabbia nei commercianti obbligati a restare chiusi, mentre i colleghi con sede a pochi chilometri di distanza possono regolarmente lavorare, è il seguente: Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili. Possono rimanere aperti solo supermercato, tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie, anche se situati all'interno dei centri commerciali.

Così, lo scorso sabato, gli agenti della Polizia municipale di Cavallino di prima mattina hanno effettuato i loro consueti controlli e invitato a chiudere - in maniera bonaria e senza elevare sanzioni - quei negozianti che ritenevano di poter aprire battenti. Anche a Surbo i controlli da parte degli agenti ci sono stati, ma qui ci si è concentrati piuttosto sul rispetto delle distanze e sull'uso corretto della mascherina. Negozi regolarmente aperti e nessun invito ad abbassare le saracinesche, con buona pace dei negozianti dell'altro parco commerciale di riferimento per l'hinterland leccese. Ma il malumore dei commercianti ha convinto gli agenti di Surbo a voler chiedere chiarimenti alla prefettura in merito alle definizioni del Dpcm e soprattutto in relazione alle strutture assimilabili ai centri commerciali.

Gli acquisti, nonostante l'ambigua formulazione del Dpcm, procedono alla grande. Anche ieri sia nel centro di Lecce che nei centri commerciali di Cavallino e Surbo, i negozi sono stati presi d'assalto. In alcuni casi con file composte in attesa di poter entrare e poter portare a casa l'affare, visto che molte catene di esercizi commerciali sono partite con sconti e incentivi all'acquisto.

Da parte del sindaco di Surbo, Ronny Trio, arriva l'invito a quanti si recheranno nel suo comune per lo shopping, a non sottovalutare i rischi degli assembramenti e ad adottare comportamenti corretti. «I negozi del centro commerciale - conferma Trio - sono aperti in quanto non rientrano nella casistica delle chiusure secondo la classificazione fatta quando furono rilasciati i permessi. Lo shopping va bene, soprattutto nell'area commerciale ieri sera c'erano file all'esterno delle grande strutture in concomitanza con saldi o sconti. Da sindaco sono contento, ma vorrei richiamare i cittadini ad attenersi in maniera scrupolosa alle prescrizioni che da mesi ci sentiamo ripetere: mantenere le distanze, usare la mascherina e trattanersi nei negozi lo stretto necessario per fare acquisti. Finora la Polizia locale non ha elevato sanzioni, ma ci sono stati solo controlli per monitorare la situazione in tutte le strutture. Da parte nostra, noi amministratori continueremo a fare opera di educazione sull'uso della mascherina».

