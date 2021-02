Stazione di rifornimento carburanti per le grandi navi mercantili al largo di Gallipoli: ecco il progetto. No dagli ambientalisti

La richiesta è ancora agli albori e in chiave di proposta, inoltrata presso la direzione marittima di Bari e le Capitanerie di porto di competenza territoriale. La Morfini spa, una società specializzata in trasporti marittimi e bunkeraggio, ha formalizzato una richiesta di autorizzazione, previo rilascio di concessione demaniale marittima, per il rifornimento di carburante in mare, davanti alle coste di Gallipoli (interessato il litorale che da Porto Cesareo ridiscende verso la zona sud della Città Bella), delle navi in transito nell'Adriatico meridionale e nello Ionio. Una procedura lineare quella per il bunkeraggio con motocisterne, da effettuarsi in rada, quindi entro una distanza stimata di circa un miglio dalla costa, che è stata presentata nel mese di dicembre dalla società con sede legale a Bari, ma che nel settore specifico opera da diversi anni in quel di Taranto.



L'obiettivo sarebbe quello di intercettare i traffici delle navi mercantili e da crociera offrendo un punto di approvvigionamento nelle zone di mare autorizzate per tale attività di bunkeraggio. Le navi in questione dovrebbero deviare dalle loro rotte consuete, spesso lontane dalla linea costiera, e avvicinandosi fino al punto di erogazione del combustibile, a poche centinaia di metri dalla costa, sarebbero poi agganciate dalle bettoline, le imbarcazioni adibite al trasporto del carburante, che dovrebbero rifornirsi presso le raffinerie del porto di Taranto.



Una richiesta, che per quanto non sia ancora giunta all'attenzione del Comune di Gallipoli, ha già visto la ferma presa di posizione del sindaco e presidente della Provincia Stefano Minerva.

«Al momento non ci sono atti ufficiali comunicati al Comune - spiega Minerva - ma se l'iter dovesse procedere attraverso le valutazioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e attraverso le richieste di concessione alle capitanerie di porto, noi come ente comunale abbiamo già espresso la nostra contrarierà a difesa del nostro mare, così come fatto contro le trivelle, per il semplice motivo che, a quanto è dato di sapere sino ad ora, le attività di bunkeraggio dovrebbero avvenire tra i parchi naturali e marini, quello di Gallipoli e Nardò e Porto Cesareo, e per noi ciò rappresenta un pericolo, anche se solo potenziale, di inquinamento».

Anche il presidente dell'associazione Fratelli di Scoglio, Luigi Cazzella, in merito alla istanza della società Morfini spa per la concessione per allestire una stazione mobile di rifornimento di carburante per navi al largo della costa ionica ad una distanza pari a quella che separa l'isola di Sant'Andrea dal litorale, ha espresso un forte dissenso. «Dopo la grande battaglia sostenuta vittoriosamente dalla politica e dal popolo gallipolino pochissimi decenni fa per l'istituzione a Gallipoli del parco naturale regionale litorale di Punta Pizzo-Isola di Sant'Andrea, un altro grande pericolo sembra incombere sulla città - dice Cazzella -. Siamo indignati già per l'idea stessa che qualcosa del genere possa essere pensato, figuriamoci poi che possa essere realizzato. Sarebbe una iattura per il nostro destino, una spada di Damocle che incomberebbe minacciosa sul nostro futuro turistico nel quale crediamo fermamente e per il quale stiamo costruendo faticosamente, mattone dopo mattone, attrezzature e certezze. Siamo pronti a difendere con ogni mezzo la nostra terra e i nostri figli da chi cerca facile ricchezza ai danni del nostro mare, che è come dire ai danni della nostra stessa anima».



Per quanto la proposta sia ancora nelle sue fasi iniziali, monta già la protesta degli ambientalisti. «No al sito di bunkeraggio nelle acque di Gallipoli». Immediata e senza appelli è stata la presa di posizione, di Istituzioni, enti, imprenditori turistici associazioni ambientali e civiche del Salento, dopo la diffusione delle notizie riguardanti la possibilità che questa nuova attività imprenditoriale possa svolgersi nel mare della Città Bella a poco più di un chilometro dalla costa. Una notizia che ha messo in apprensione il territorio.

Contrari all'opera si sono detti (oltre al sindaco di Gallipoli, nonché presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva), il direttore dell'Area Marina di Porto Cesareo Paolo D'Ambrosio e Maurizio Manna, presidente di Legambiente Gallipoli e componente storico del direttivo di Legambiente Puglia.



«È del tutto evidente come l'eventuale insediamento di un sito mobile di bunkeraggio, sia del tutto inconciliabile con il contesto marino in cui questo si andrebbe a collocare, e cioè il mare di Gallipoli e la costa jonica salentina. Ci si trova infatti nei pressi di aree protette o di oasi blu, ampi tratti di mare in cui è prevista da parte del ministero competente, tutta una serie di attività obbligatorie di monitoraggio e di ripristino degli habitat che si devono rendicontare allo Stato e alle istituzioni europee - spiega Paolo D'Ambrosio, biologo marino, direttore dell'Area marina protetta di Porto Cesareo e ricercatore della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli -. Tra l'altro proprio per sostenere questo tipo di attività di sostenibilità e tutela ambientale proprio all'Amp Porto Cesareo o più in generale alla Regione Puglia, vengono indirizzate delle risorse. Quindi se un'attività del genere fosse autorizzata in quella zona conclude si sarebbe davanti ad una grande contraddizione. Come dire: da un lato, si interviene per preservare la qualità delle acque della flora e della fauna marina, e dall'altro, si introduce un potenziale rischio di catastrofe ambientale che vanificherebbe anni ed anni di lavoro».



Sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Manna. «Legambiente Puglia è chiaramente contraria alla proposta della Morfini spa - esordisce lo storico ambientalista -. In un contesto globale, che secondo Legambiente, regista l'uscita dalle fonti fossili e di green new deal della politica economiche europee, appare infatti assurda e paradossale anche la semplice proposta di collocare una vera bomba ecologica nel cuore, della zona speciale di conservazione (Zps) Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo, in diretta continuazione con altre Zps a nord e a sud di essa, a brevissima distanza e a favore di correnti dall'area marina protetta di Porto Cesareo e dalla nascente Oasi Blu di Porto selvaggio spiega Manna -. È del tutto evidente che anche il semplice ancoraggio porterebbe infatti un danno irreversibile al posidonieto che l'area protetta tutela in attuazione della direttiva Habitat».



Poi la chiusura netta di Manna. «Va tenuto conto dell'alto rischio e dell'incalcolabile danno ambientale in caso di incidente in un territorio che da anni ha scelto la strada di un'economia responsabile e di qualità, assolutamente incompatibile con scelte, a giudizio dell'interrogante, irresponsabili come questa, e già impegnato in battaglie contro lo scempio dell'ambiente marino rappresentato dalle prospezioni e dalle possibili estrazioni offshore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA