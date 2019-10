Un “palazzo” di 15 piani al largo di Leuca: la nave da crociera taglia l'orizzonte

Ultimo aggiornamento: 13:42

Quindici piani per oltre 3.000 passeggeri: la Princess Cruises , colosso della compagnia di navigazione statunitense, ha solcato questa mattina le acque dello Ionio, comparendo al largo di Santa Maria di Leuca . Una occasione imperdibile per uno scattare una fotografia unica, come quella fatta Umberto Panico.Stazza lorda della nave, 112.894 tonnellate, per una lunghezza di oltre 290 metri e un'altezza di 58 metri, la Princess è stata manutenuta nel 2017 e varata nel 2004. Un gigante del mare che è impossibile passi inosservato.