Natale in città: tornano le casette di legno in piazza Mazzini

Sarà nuovamente piazza Mazzini ad ospitare il "Mercatino dei giocattoli, degli addobbi e dei doni di Natale". Lo ha approvato la giunta comunale. Si parte il 1 dicembre e si andrà avanti fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Quest'anno la manifestazione si inserisce nell'ambito delle numerose iniziative parallele che avvieranno gli operatori commerciali, artigianali e turistici che ricado nel perimetro del Duc, Distretto Urbano del commercio.

Confermato l'uso delle casette di legno come ormai da qualche anno.

Saranno 35 le casette di legno dislocate sul quadrilatero di piazza Mazzini: 30 singole (4 metri per 3) e 5 doppie (8 metri per 3) in cui si potranno trovare giocattoli, addobbi, accessori, bijoux, libri e tanti dolci delle feste.

La macchina organizzativa per le festività natalizie inizia a scaldarsi. E da Confcommercio arrivano le prime proposte per il piano traffico del Natale. No alla chiusura di viale XXV Luglio, navette ad hoc per i dipendenti dei negozi e modifiche agli orari della Ztl. Confcommercio presenta al Comune alcune osservazioni finalizzate a migliorare il piano traffico in vista del periodo natalizio, così da rendere maggiormente fruibili le zone del centro cittadino durante le prossime festività.

Le proposte arrivano a seguito dell’incontro tenutosi qualche settimana fa proprio in Confcommercio, a cui hanno partecipato gli imprenditori rappresentanti delle diverse categorie merceologiche che operano nelle aree interessate dalla “Viabilità di Natale 2019”.

Il piano messo a punto da Palazzo Carafa prevede l’attivazione di bus navetta dai parcheggi di interscambio Foro Boario e Settelacquare, dalle 16 e fino all’una di notte, e due navette dai quartieri San Pio e Leuca. La Zona a Traffico limitato partirà dalle 18 mentre da sabato 21 fino al 6 gennaio (orari e modalità ancora da definire) viale XXV Luglio resterà chiusa alle auto a partire dalla rotatoria di via Garibaldi. La sosta in città - negli stalli blu - tornerà a pagamento, come lo scorso anno, nelle domeniche e i festivi. I provvedimenti scatteranno a partire dal weekend del 14 dicembre e per i successivi fino al 6 gennaio. La prima osservazione proposta da Confcommercio riguarda proprio l’attivazione del piano, in quanto «sarebbe opportuno avvenisse già nei fine settimana del mese di novembre e non a ridosso delle festività» in modo da «consentire ai visitatori e ai cittadini di essere meglio informati sui cambiamenti che verranno attuati». Per quanto riguarda la Ztl, l’associazione di categoria chiede che l’accensione delle fotocamere «avvenga dalle 19 e non alle 18» mentre «in relazione a via XXV Luglio, una delle vie di maggior snodo del traffico cittadino, la base associativa ritiene totalmente inopportuna qualsiasi chiusura e limitazione della viabilità».

Per quanto riguarda il trasporto locale e l’uso dei mezzi alternativi, Confcommercio «auspica che il termine del servizio navetta sia posticipato dalle 01 alle 02, il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, mentre per i giorni 24 e 31 dicembre sarebbe opportuno che il servizio terminasse alle 22 e non alle 21». Non solo. «Proponiamo di attivare linee riservate ai dipendenti degli esercizi commerciali della zona centrale con partenze dalle aree di sosta designate (Settelacquare) alle 15.45 e alle 16.15 e ritorno previsto dal centro cittadino alle 21.00 e alle 21.30 – si legge nella nota -. I titolari potrebbero acquistare dei carnet di biglietti (sosta più trasporto) da consegnare ai propri collaboratori. Infine riteniamo necessario installare un semaforo pedonale nei pressi dell’incrocio tra via Salvatore Trinchese e Via Liborio Romano». © RIPRODUZIONE RISERVATA