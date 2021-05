Droga nascosta nelle scarpe per un detenuto: un arresto e una denuncia

Ben 130 grammi di hascisc nella suola di una scarpa, lasciata poi nell'armadietto di un detenuto all'interno del carcere di Borgo San Nicola, a Lecce. Con l'accusa di spaccio è stato tratto in arresto dagli agenti di polizia penitenziaria un 33enne indiano. Denunciato anche un 30enne di San Pietro Vernotico, detenuto, che era il destinatario della droga.

Le indagini

Gli agenti della penitenziaria hanno notato strani movimenti da parte di un dipendente di una ditta che lavora nel carcere: nel dettaglio, tramite le videocamere hanno notato che l'uomo inseriva un paio di scarpe nell'armadietto del detenuto 33enne. Sempre dalle videocamere, hanno poi visto il giovane ritirare le scarpe. Gli agenti hanno così continuato ad osservare i due anche nei giorni seguenti.

L'arresto

La scena si è ripetuta e a questo punto gli agenti hanno bloccato il detenuto con le scarpe in mano: all'interno delle suole erano stati nascosti 130 grammi di hascisc divisi in quattro involucri. Così, il 33enne indiano è stato arrestato per spaccio e il 30enne di San Pietro è stato denunciato. Sono ancora in corso indagini per verificare come abbia fatto il 33enne ad eludere i sistemi di sorveglianza e a introdurre la droga nel carcere, oltre a verificare l'esistenza di eventuali "appoggi" o complici l'esterno dei due.